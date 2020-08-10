Элиста, , 17:01 — REGNUM В Республике Калмыкия бывший сотрудник исправительной колонии получил условный срок за взятку и превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 10 августа.

В материалах уголовного дела говорится, что младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №1 в период с декабря 2018 года по август 2019 года получил от осуждённого взятку в размере 131,8 тыс. рублей за покровительство в период отбывания наказания и тайный пронос на режимную территорию запрещённых предметов.

Суд признал сотрудника колонии виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Также в течение трёх лет мужчина не сможет занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах.