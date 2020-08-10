Волгоград, , 17:00 — REGNUM Трёхлетний мальчик погиб после падения из квартиры на третьем этаже многоэтажного дома в Волжском Волгоградской области. Организована доследственная проверка, сообщили 10 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Открытое окно

Тело мальчика обнаружили возле многоквартирного дома по улице Машиностроителей днём 9 августа. Ребёнок проживал там вместе с матерью. В день трагедии женщина ушла на работу, а за сыном попросила присмотреть 15-летнюю знакомую. Няня в какой-то момент уснула, полагая, что ребёнок тоже спит. По предварительным данным, мальчик самостоятельно поднялся на подоконник, облокотился на москитную сетку в открытом окне и упал на улицу.

Установлено, что семья, в которой воспитывался ребёнок, характеризуется удовлетворительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.