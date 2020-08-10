Бейрут, , 16:55 — REGNUM Ещё пять мёртвых тел извлечены из-под завалов в Бейруте, передаёт 10 августа «Аль-Арабия».

Тела найдены ливанскими военными, ведущими поисковую операцию после взрыва. Власти пока не объявили об увеличении числа погибших.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ливане расследуется уголовное дело по факту взрыва в порту Бейрута, который произошёл 4 августа 2020 г. Пострадали более шести тысяч человек, погибли 158 человек.

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