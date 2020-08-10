Кемерово, , 16:38 — REGNUM В Новокузнецке поломали макеты детей, установленные возле проезжей части. Администрация города готовит заявление в полицию о нанесении ущерба имуществу.

Напомним, ранее в городе были установлены макеты детей, готовящихся перейти через проезжую часть.

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По данным «Сибдепо», спустя сутки после установки первого «ребёнка» уже сломали, но подрядная организация восстановила его за свой счёт. Второго сломали через неделю.