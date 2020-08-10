Кемерово, , 16:30 — REGNUM Жительницу Ленинска-Кузнецкого признали виновной в похищении грудного ребенка из роддома (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил её к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в кемеровском региональном управлении СКР.

Установлено, что 2 октября 2019 года женщина зашла в родильное отделение одной из городских больниц Кемерова и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу ребёнка, позвонила супругу. Мужчина в это время подъезжал к больнице и увидел женщину, несущую завёрнутого в куртку ребёнка. Он забрал мальчика. Женщина скрылась. Позже личность женщины была установлена. Полицейские задержали её на автовокзале.

Выяснилось, что женщина ранее сообщила супругу о своей беременности. И муж привёз её в Кемерово для родоразрешения. Под надуманным предлогом она была госпитализирована в больницу. Женщина изучала входы и выходы больницы. Мужу, который в это время был на вахте, она сообщила по телефону, что родила сына.

«Примечательно, что в ходе предварительного расследования женщина не раскаялась, не попросила прощения у родителей новорождённого ребенка. Настаивала, что преступление совершила не она, аргументируя, что никто не видел, что ребенка из палаты выносила именно она, а то, что ее остановили на улице с новорождённым в руках, объяснить не может, так как в этот момент потеряла память», — уточнили в ведомстве.

Женщине проведена психолого-психиатрическая экспертиза — по заключению экспертов, во время преступления она осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.