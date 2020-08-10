Арский район, Татария, , 16:27 — REGNUM В завальной яме сушилки зернотока Нижняя Корса Арского района Татарии 8 августа обнаружили тело 50-летнего рабочего, который погиб под тяжестью зерна. Республиканские следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По информации следствия, мужчина спустился в яму, куда в тот момент выгрузил зерно ржи 10-тонный самосвал. Обеспокоенные долгим отсутствием коллеги сослуживцы обнаружили на поверхности зерна его головной убор, после чего извлекли тело из-под завала.

Расследование продолжается. Ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ проверят.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в октябре 2017 года две работницы сельскохозяйственного производственного кооператив «Родина» Граховского района Удмуртии грузили зерно в автомобиль. Около 10 часов утра стена одного из отсеков склада не выдержала давления зерна и сломалась. Женщин засыпало зерном, в результате чего они получили травмы различной степени тяжести.

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