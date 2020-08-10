Херсон, Украина, , 17:01 — REGNUM В Херсонской области Украины в лимане погибли примерно 1,6 млн особей бычка и других видов рыб. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Мертвая рыба Ajale

«Работниками Херсонского рыбоохранного патруля в Днепровско-Бугском лимане, вблизи села Софиевка Белозерского района Херсонской области, зафиксировано массовое удушье водных биоресурсов», — сказано в сообщении.

В водоёме протяжённостью 2 км было обнаружено около 1,6 млн погибших бычков, краснопёрок и карасей, рассказали в пресс-службе.

Государственные инспекторы взяли пробы воды и почвы для определения причин мора рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что уже найден кран, который способен поднять затонувший танкер Delfi.

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