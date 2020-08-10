Курган, , 16:13 — REGNUM В Курганской области жители села Верхняя Полевая Шадринского района уже четыре месяца вынуждены пользоваться водой с превышением аммиака. Населению рекомендовано пользоваться фильтрами при использовании воды для пищевых целей, говорится в ответе районной администрации на жалобы сельчан на сервисе «Обратись».

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«В сельском совете говорят ждите и молчите, а то вообще у вас перекроем воду и будете жить без воды», — жалуются жители Верхней Полевой.

Сельчане отмечают, что воду им в последнее время перекрывают без предупреждения, порой на сутки.

В администрации Шадринского района отключения оправдали авариями на сетях. Превышение аммиака в воде, по информации чиновников, составляет 1,2 единицы. Будет ли качество воды доведено до санитарных нормативов, в ответе районной администрации не значится.