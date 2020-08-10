Уфа, , 15:54 — REGNUM Мужчину подозревают в причинении смерти своему знакомому в Уфе. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 9 августа стражи порядка получили информацию о том, что в городскую больницу Уфы поступил мужчина с колото-резаной раной бедра. Вскоре пациент скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого время здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Стражи порядка оперативно установили личность 28-летнего подозреваемого в этом преступлении.

По версии следователей, вечером 9 августа текущего года мужчины поссорились из-за того, что потерпевший был должен денег подозреваемому. Следователи считают, что в ходе ссоры фигурант уголовного дела избил потерпевшего, а также ударил его холодным оружием. После этого, он скрылся с места происшествия. Но после он вернулся и доставил мужчину в медучреждение на автотранспортном средстве. Однако врачи не смогли спасти пострадавшего.

Отмечается, что подозреваемый был задержан. Расследование дела продолжается.

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