Самара, , 15:27 — REGNUM Запрет на посещение лесов продлили в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 11 августа по 14 августа в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс. В связи с этим вновь объявлен «желтый» уровень пожарной опасности.

Отмечается, что самой распространенной причиной пожаров является нарушение людьми самых простых правил пожарной безопасности и халатность. Поэтому сотрудники МЧС призывают не разводить костры в лесах и на местностях, которые граничат с лесами, в том числе около водоемов.

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