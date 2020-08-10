Скопинский район, Рязанская область, , 15:20 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшем гибель несовершеннолетнего, возбуждено в Скопинском районе Рязанской области. 16-летний подросток погиб под ковшом в тракторе-погрузчике, сообщили 10 августа в региональном Следственном комитете.

В июне 2020 года юноша с согласия матери устроился подсобным рабочим на сельхозпредприятие. 8 августа подросток вместе с другими работниками очищал помещение нефункционирующего животноводческого комплекса. У несовершеннолетнего отсутствовали права на управление погрузочной техникой, однако он использовал трактор-погрузчик. При подъёме и последующем опускании ковша погрузчика юноша оказался зажатым между корпусом кабины и стрелой ковша. От полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено в отношении главного инженера сельскохозяйственного предприятия. По данным следствия, он не обеспечил безопасные условия и соблюдение требований техники безопасности при производстве работ.