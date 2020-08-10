Салехард, , 15:17 — REGNUM На Ямале СКР в деле бывшего заместителя гендиректора по капстроительству ООО «Харампурнефтегаз» появились новые преступные эпизоды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Ранее топ-менеджер обвинялся во взятке в размере 2,75 млн рублей за действия в интересах стороннего предприятия. Преступление было выявлено службой безопасность «Роснефти» при помощи сотрудников УМВД по ЯНАО. В ходе следствия выявлены ещё два эпизода взяток от представителя коммерческой компании размером в 1,5 млн и 750 тыс. рублей.

В итоге топ-менеджер нефтегазовой компании обвиняется в трёх эпизодах коммерческого подкупа.