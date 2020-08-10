Липецк, , 15:07 — REGNUM В Липецке не приходит в сознание 13-летний подросток из Лебедяни, 3 августа на стройке получивший удар током в 380 Вольт. Как сообщает портал Gorod48, об этом рассказал главврач детской областной больницы Сергей Голобурдин. По словам медика, мальчик дышит самостоятельно, его пульс находится в норме. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

13-летний подросток на стройплощадке на улице Школьной в городе Лебедяни получил удар электрическим током от бетономешалки, находившейся под напряжением 380 Вольт. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Из-за удара током сердце мальчика остановилось, однако медики сумели восстановить сердцебиение. В коме третьей степени пострадавший находится в детской облбольнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи считают, что мальчик пострадал из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей лицом, подключавшим к электросети бетономешалку без надлежащего заземления.