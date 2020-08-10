Москва, 10 августа 2020, 15:07 — REGNUM Результат матча «Спартак» — «Сочи» невозможно аннулировать. Об этом 10 августа заявил владелец московского клуба Леонид Федун.
«Аннулировать невозможно», — цитирует Федуна ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом, после чего Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата России. Однако позже он передумал это делать.
Читайте также: Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») заявил, что результат матча «Спартак» — «Сочи» стоит аннулировать.
Читайте также: Жуков выступил за аннулирование матча «Спартак» — «Сочи»
Читайте ранее в этом сюжете: Федун выступил за приглашение иностранных арбитров для работы с VAR