Волгоград, , 15:06 — REGNUM Эксперты назвали предварительную причину пожара и последовавшего затем взрыва на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда.

По данным специалистов, газовоз перекачивал топливо в подземный резервуар автозаправки. Автомобиль был заземлён, никто из присутствующих рядом людей не курил. Пожар начался в момент включения перекачивающего насоса, сообщает «V1.ru».

При ликвидации пожара пострадали четыре сотрудника МЧС, кроме того, ожоги получили ещё восемь человек.