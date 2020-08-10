Волгоград, , 14:56 — REGNUM Уточнена информация о количестве пострадавших при взрыве газа на автозаправочной станции 10 августа в Тракторозаводском районе Волгограда. Ожоги получили 12 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Среди пострадавших девять мужчин, две женщины и подросток 15 лет. Юноша и один мужчина отказались от госпитализации, один прохожий доставлен в 15-ю больницу, остальные — в 25-ю. Водитель газовоза, который находился на заправке в момент взрыва, жив и даёт показания, сообщает «V1.ru».

Взрыв произошёл около 12:30 (мест.). В 14:20 пожарные ликвидировали возгорание.