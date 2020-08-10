Киев, , 14:38 — REGNUM В Киеве мошенники подделали документы и присвоили помещения, переданные городом в пользование полиции для размещения комнаты участковых инспекторов.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что речь идет о нежилых помещениях в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв. метров и стоимостью более 3 млн грн. Установлено, что злоумышленники подделали свидетельство о праве собственности и незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции.

«"С целью восстановления нарушенных прав территориальной громады местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о снижении в первом полугодии 2020 года на 25% количества уголовных правонарушений в сфере общественной безопасности.