Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM Житель Екатеринбурга Алексей А., обвинённый в убийстве двух девушек из винтовки, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — сообщили в пресс-службе.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Когда пройдёт предварительное слушание, ещё неизвестно. За расправу над девушками из хулиганских побуждений обвиняемому грозит пожизненный срок (пункты «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Уголовное дело состоит из 73 томов. Следователи потратили более года на поиски стрелка. По версии следствия, мужчина заранее готовился к убийству. Преступление произошло на Уктусе, гражданин уже признал вину после прохождения допроса с использованием полиграфа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвиняемому продлили арест по 25 августа 2020 года.

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