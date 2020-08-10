Симферополь, , 14:27 — REGNUM Решение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Государственного казённого учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» вынес суд Симферополя, сообщили 10 августа в пресс-службе Следственного комитета. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

Как установлено судом и следствием, в 2016 году и.о. начальника службы автомобильных дорог Республики Крым утвердил проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги города Симферополя на участке Дубки-Левадки. При этом документация была подготовлена на основе заведомо завышенной стоимости строительных материалов. В результате был заключён госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Сибавтобан» на сумму более шести миллиардов рублей.

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.

На данный момент причинённый бюджету ущерб возмещен в полном объеме. Суд Симферополя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права на протяжении двух лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и на предприятиях с долями государственной собственности.