Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В торговом центре «Комсомолл» в Екатеринбурге произошёл небольшой пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сильное задымление произошло на третьем этаже здания. Оказалось, что возгорание площадью 1 кв. м произошло в помещении туалета.

«Возгорание было ликвидировано сотрудниками ТРЦ до прибытия пожарных подразделения», — сообщили в главке МЧС.

Пожарные стянули к зданию 11 единиц пожарной техники и 34 человек личного состава. Огнеборцы проверили помещения и проветрили их. Из здания эвакуировали 150 человек, включая 10 детей, благодаря оперативно сработавшей системе автоматической пожарной сигнализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге загорелось здание Уральского отделения РАН.

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