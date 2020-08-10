Волгоград, , 13:59 — REGNUM Организована проверка по факту возгорания на заправочной станции, расположенной на проспекте Ленина в Волгограде, сообщили 10 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета. Точное количество пострадавших устанавливается.

По предварительным данным, мощный хлопок раздался на заправочной станции в тот момент, когда там находилась цистерна с газом. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По последним данным, пострадали 13 человек.