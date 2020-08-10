Волгоград, , 13:54 — REGNUM Количество пострадавших при взрыве газа на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда увеличилось до 13 человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, среди пострадавших — четверо пожарных. По словам начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Николая Любавина, взрыв произошёл в момент боевого развёртывания первых отделений.

В компании «Газэнергосеть — Поволжье», которой принадлежит заправка, заявили, что их сотрудники не пострадали, они успели отбежать на безопасное расстояние до момента взрыва, сообщает издание «V1.ru».