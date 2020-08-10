Красноярск, , 13:40 — REGNUM В Красноярске передвижная эколаборатория и инспекторы краевого министерства экологии и рационального природопользования перешли на усиленный режим работы. Как сообщили ИА REGNUM 10 августа в министерстве, это связано с увеличением количества звонков на телефон горячей линии — красноярцы жалуются на дымку в городе.

Специалисты работают круглосуточно, проводится отбор проб воздуха в городе. Также за состоянием атмосферного воздуха в автоматическом режиме следят посты наблюдения краевой сети мониторинга.

По результатам отборов проб выявлено превышение концентраций по диоксиду азота (газ, образующийся при сжигании любого вида топлива) в 1,2 раза.

По данным Среднесибисркого УГМС, в настоящее время фиксируется северо-восточное направление ветра. Также наблюдается пониженная влажность 50−60%. Задымление зафиксировано по всем центральным районам Красноярского края.

Дальность видимости — 4−6 км, в воздухе присутствуют мелкие частицы горения. Специалисты предполагают, что это может быть связано с лесными пожарами, действующими в соседних регионах. Эта информация подтверждается космоснимками.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 августа минлесхоз Красноярского края проинформировал о том, что из-за большого количества лесных пожаров, действующих в Якутии, наблюдается незначительное задымление на территории края. По состоянию на утро 10 августа в Красноярском крае действовали 27 лесных пожаров на общей площади 1,5 тыс. га.

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