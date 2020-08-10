Волгоград, , 13:39 — REGNUM О ликвидации пожара на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели проливают территорию.

К ликвидации пожара привлекалось 63 человека и 19 единиц техники. Горение ликвидировано в 13:20 (мск). Пожарные проводят разборку конструкций и проливку территории. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 10 августа на проспекте Ленина произошло возгорание цистерны с газом и здания автозаправочной станции. Пострадали восемь человек, в том числе четверо пожарных.