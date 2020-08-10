Волгоград, , 13:17 — REGNUM Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту взрыва на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили 10 августа в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района Алексей Радченко.

Надзорное ведомство взяло на контроль проверочные мероприятия правоохранительных органов по факту взрыва газа. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По последним данным, в результате взрыва пострадали восемь человек.