Нижний Новгород, , 13:12 — REGNUM Первый рейс теплохода «Мустай Карим», запланированный на 10 августа по маршруту Санкт-Петербург — Москва отменили из-за неисправности. Об этом сообщает оператор речных круизов компания «ВодоходЪ».

"В процессе перегона теплохода «Мустай Карим» появилась неисправность винто-рулевой колонки», — говорится в сообщении.

В настоящее время судно находится в Петербурге, где проводят ремонтные работы.

«Пассажирам рейса (заказчикам) будут предложены опции пересадок на другие круизы, варианты компенсации за дополнительно понесенные расходы и возврат средств», — добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, судно спустили на воду в сентябре 2019 года. Четырехпалубный теплоход был построен на заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область). Лайнер вместимостью 329 пассажиров построен в интересах компании «ВодоходЪ» в соответствии с контрактом, заключённым в 2017 году. Передача судна заказчику состоялась в начале августа 2020 года. Стоимость теплохода составила около 3,2 млрд рублей. После этого планировались перевозки на дальних круизных линиях Москва — Санкт-Петербург, Москва — Астрахань и Москва — Ростов-на-Дону. Дальность плавания лайнера составит около 6000 км.

Лайнер проекта PV300 «Мустай Карим» стал первым судном высокого класса, созданным в России за последние 60 лет.

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