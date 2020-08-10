Волгоград, , 12:53 — REGNUM Четыре человека пострадали при взрыве газа 10 августа на севере Волгограда. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на информацию властей. По другим данным, количество пострадавших увеличилось до восьми.

В МЧС продолжают наращивать группировку сил и средств. Напомним, пожару присвоен второй, повышенный, ранг. В связи с ликвидацией возгорания временно ограничено движение пассажирского и легкового транспорта по Первой продольной магистрали в границах улиц Тарифная и Тракторостроителей.

Взрыв произошёл 10 августа в Тракторозаводском районе города. По официальному комментарию пресс-службы регионального управления МЧС — горит газовоз.

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