Иркутск, , 12:39 — REGNUM В Иркутской области осложнению пожароопасной обстановки способствуют лесные очаги, действующие на территории Якутии. Как сообщает сегодня, 10 августа, региональное МЧС России, на сегодняшний день в пяти районах Приангарья действует 14 пожаров на площади 883 гектара.

«Семь из них локализованы на площади 51 гектар. Площадь активного горения — 3,77 гектара. Кроме того, природные пожары зарегистрированы на соседних территориях, в частности в Якути», — пояснили спасатели.

По их словам, снимки, сделанные в ходе космомониторинга, отражают зону дымового шлейфа, в которую попали семь населенных пунктов трёх районов области: город Мама в Мамско-Чуйском районе, в Киренском районе — Киренск, Коршуново, Алымово, в Казачинско-Ленском районе — Магистральный, Казачинское, Ключи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 10 августа в России действует 121 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 281 776 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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