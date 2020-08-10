Кострома, , 12:25 — REGNUM В Костромской области при обрушении заброшенного здания погиб ребёнок. Об этом в понедельник, 10 августа сообщает СУ СК РФ по Костромской области.

Место трагедии. Фото: СУ СК РФ по Костромской области

Инцидент произошёл вечером 9 августа в посёлке Сусанино. 13-летний мальчик и 14-летняя девочка гуляли по заброшенному строению на окраине посёлка без присмотра взрослых. При обрушении одной из конструкций здания подростков накрыла бетонная плита. Девочка погибла, 13-летнего юношу с тяжёлыми травмами позвоночника доставили в больницу.

На место происшествия выехал глава Сусанинского района. Специалисты выясняют, кому принадлежит здание, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что аналогичный инцидент в Костромской области произошёл в октябре 2019 года. В Вохомском районе Костромской области кирпичная стена аварийной постройки обрушилась на троих мальчиков, раскапывающих землю возле здания ломами. Один ребенок погиб. Глава поселения, в котором произошёл инцидент, лишился должности.