Волгоград, , 12:19 — REGNUM Горение газовоза по всей площади происходит на проспекте Ленина в Волгограде, официально прокомментировали происшествие в пресс-службе регионального МЧС. Пожару присвоен второй, повышенный, ранг.

Сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе поступило в дежурную службу около 12:40 (мест.). На месте работают пожарно-спасательные подразделения 1 отряда ФПС по Волгоградской области. Ведётся наращивание группировки.

По данным издания «V1.ru», три человека получили лёгкие травмы, ещё одного пострадавшего доставили в больницу № 25.

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