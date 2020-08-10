Дудинка, Красноярский край, , 12:16 — REGNUM В Красноярском крае 18-летний житель города Дудинка (Таймыр) обвиняется в убийстве на почве ревности. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По предварительной версии следствия, в ночь с 7 на 8 августа обвиняемый пришёл к дому своей бывшей девушки. В подъезде произошла ссора, в ходе которой 18-летний житель Дудинки нанёс несколько ударов заточкой 20-летнему мужчине, гостившему у девушки.

Обвиняемый задержан, расследование продолжается.

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