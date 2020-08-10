Барнаул, , 12:11 — REGNUM В Алтайском крае расследуют сразу три резонансных преступления, по роковому стечению обстоятельств произошедшие в один день — 26 июля 2020 года. Как сообщает официальный телеграм-канал регионального правительства, глава региона Виктор Томенко поручил профильным органам власти принять меры в связи с гибелью 6-летнего ребенка из-за наезда автомобиля в Новоалтайске, убийством в ходе драки мужчины на улице Мало-Тобольской в Барнауле и отравлением семьи из четырех человек на туристической базе.

По словам начальника департамента по обеспечению региональной безопасности Владимира Тарасова, в ближайшее время на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском крае планируется уделить особое внимание вопросам безопасности на транспорте и в общественных местах, сконцентрировать на этом внимание.

На заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности будут заслушаны главы ряда муниципалитетов, где развивается туризм, по вопросам организации профилактической работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 26 июля, нетрезвая автомобилистка буквально в печатала в столб шестилетнего ребёнка. От дачи показаний женщина отказывается, помещена под домашний арест.

Читайте также: На Алтае предъявлено обвинение автомобилистке, раздавившей ребёнка о столб

26 июля на туристическую базу «Глобус» заселилась семья из четырех человек (в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет). Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы. Следственный эксперимент показал, что смерть наступила в отравления окисью углерода: когда на базе отключилась электричество, её директор распорядился задействовать два бензиновых электрогенератора, расположенные под гостиничным номером.

Читайте также: Эксперимент подтвердил причину смерти семьи на алтайской турбазе

В Барнауле в ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла драка, которая закончилась смертью 40-летнего Павла Рохлова. По версии жены погибшего, на мужчину напали бывшие спортсмены: боксёр и чемпионка мира по кикбоксингу.