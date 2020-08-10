Волгоград, , 12:09 — REGNUM Газовая автозаправочная станция взорвалась 10 августа на севере Волгограда, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. По сообщению очевидцев, оперативные службы уже на месте происшествия.

Спасатели на месте пожара в Волгограде 34.mchs.gov.ru

Пользователи паблика «Жесть Волгограда» выложили в сеть видеоролики с моментом взрыва и фотографии пожара. По данным очевидцев, горит заправка в Тракторозаводском районе, возле остановки «Хлебозавод». В момент хлопка в близлежащих домах затряслись стёкла.

По предварительным данным, три человек пострадали.

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