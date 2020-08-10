Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM 10 августа неизвестный сообщил о минировании аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Информация об этом поступила на электронную почту порта, сообщает телеканал «Тивиком» со ссылкой на информацию ЕДДС.

На место были направлены экстренные службы города. В ходе проверки факт не подтвердился, в связи с чем угроза была снята.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад неизвестные сообщили о минировании аэропорта «Жуковский» в Москве.

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