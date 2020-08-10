Воронеж, , 11:54 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве на сумму более 154 млн рублей в отношении финансового директора и заместителя генерального директора по строительству ОАО «Модус», а также генерального директора ООО «Воронеж-Реалити» готовится к передаче в суд, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета 10 августа. Дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 годы обвиняемые фиктивно увеличили стоимость затрат на строительство автосалонов и цеха по кузовному ремонту и окраске автомобилей на территории Воронежской области и, используя реквизиты ООО «Воронеж-Реалити», входящей в состав группы компаний ОАО «Модус», незаконно получили из бюджета более 89 млн рублей в качестве возврата налога на добавленную стоимость, а также субсидии на более чем 64 млн рублей.

Сами подследственные свою вину не признали, также они отказались от возмещения причинённого ущерба. В то же время, уточнили в СК, следствием проведена огромная работа — объём уголовного дела составил 58 томов, в качестве свидетелей допрошены более 40 человек, проведены экспертизы. Также судом наложен арест на имущество организаций на сумму в более чем 154 млн рублей — именно во столько следствие оценило ущерб, причинённый бюджету.

«По уголовному делу заместителем прокурора Воронежской области утверждено обвинительное заключение. После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СК.

Отметим, что региональная сеть дилерских центров «Модус» работает около 25 лет, имеет 43 дилерских центра в девяти городах России. В конце июля стало известно, что Воронежский арбитраж вынес решение о признании банкротами двух структур «Модус» — «Модус-ВН» и «Модус-Премиум», совокупный долг которых превысил 4,5 млрд рублей. В феврале 2020 года банкротом был признан владелец холдинга «Модус».