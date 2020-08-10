Уфа, , 11:39 — REGNUM Выпадение двухмесячной нормы осадков зафиксировано в селе Николаевка Белорецкого района Башкирии. Об этом 10 августа сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По его словам, 9 августа текущего года на территории региона прошли проливные дожди. В результате этого, из-за переувлажнения почвы поступили сообщения о падении деревьев на автотранспортные средства.

Фарит Гумеров также сообщил, что 7 августа из-за сильного ветра была повреждена крыша учебного заведения на площади 40 кв. метров в селе Новобелокатай в Белокатайском районе. А в столице Башкирии было зарегистрировано 28 фактов падения деревьев, в результате были повреждены 11 автомашин. При этом два человека пострадали.

Кроме этого, добавил он, ранее в Куюргазинском районе были повреждены крыши двух частных домов и одно автотранспортное средство.

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