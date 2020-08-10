п. 8 Марта, , 11:33 — REGNUM На Алтае при спуске с горы Синюха пропал мужчина, 1973 года рождения, который прибыл на отдых из райцентра Табуны Алтайского края. В этом сегодня, 10 августа, сообщили в ГУ МЧС региона.

Последний раз туриста видели в районе поселка 8 Марта Колыванского сельского совета, однако поиски пока результата не дали. До настоящего временимужина не вернулся с маршрута и не выходил на связь.

В поисковых работах задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, полиции и волонтеры. Всего 13 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2020 г. поисковикам пришлось потратить немало времени, чтобы обнаружить 63-летнюю женщину её четырёхлетнего внука в лесу в районе Белокуриха-2.

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