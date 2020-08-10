Новосибирск, , 11:25 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие выходные дни произошли 62 пожара. В 23 случаях возгорание зафиксировано в жилом помещении. Пожарным удалось спасти восемь человек, в том числе одного ребёнка. Об этом и сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Так, вечером 7 августа произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Прибывшие на место пожарные увидели, что с торца дома с третьего этажа вырывался открытый огонь, а со двора на подоконнике находилась женщина с ребёнком и просила о помощи. Огнеборцы установили трехколенную лестницу и эвакуировали людей. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 25 человек.

В этот же день в Калининском районе Новосибирска произошёл пожар в гараже по улице Подорожная — открытым огнём горел кирпичный гараж. До прибытия пожарных из гаража эвакуировались двое мужчин. Их с ожогами различной степени доставили в больницу. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

8 августа произошло возгорание в многоэтажном здании общежития по улице Лазарева. Были эвакуированы четыре человека. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 26 человек из них четверо детей.

Всего с начала года в Новосибирской области произошло более восьми тысяч пожаров, на которыхспасено более 450 человек.