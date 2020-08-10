Барнаул, , 11:05 — REGNUM Мошеннические действия некоего «финансового аналитика» лишили жителя Барнаула 1963 года рождения всякой надежды заработать на фондовой бирже. Более того, заключив договор с консалтинговой компанией, мужчина лишился 14 млн рублей. Подробности сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

После передачи «эксперту» управления своим торговым счётом потерпевший периодически пополнял его, так что общая сумма составила 14 000 000 рублей.

«Накануне финансовый аналитик сообщил в электронном письме, что произошел обвал биткоина на криптовалютной бирже и все денежные средства утрачены», — пояснили правоохранители.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».