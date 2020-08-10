Вологда, , 10:55 — REGNUM Вологодский предприниматель задолжал своим работникам 2,3 млн рублей. Еще 5 млн. рублей бизнесмен задолжал по налоговым платежам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служб регионального СУ СКР.

По данным следствия, предприниматель оставил без зарплаты 70 работников фирмы. Люди не получали денег с апреля до декабрь 2018 года. В тоже время, возможность рассчитаться и с сотрудниками, и с государством у руководителя предприятия была: доход организации тогда составлял около 11 млн.

Однако предприниматель решил скрыть свои доходы.

«По его указанию дебиторы фирмы перечислили денежные средства в размере свыше 3,9 млн рублей напрямую на расчетные счета кредиторов, минуя счета организации. Так директор исключил возможность бесспорного списания налоговыми органами указанных средств для погашения долга. А затем предприятие и вовсе свернуло свою деятельность», — рассказали в ведомстве.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Приговором суда бывшему директору организации назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей.