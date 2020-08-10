Ивано-Франковск, Украина, , 10:45 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«9 августа в ГСЧС поступила информация, что в пгт Перегинское Рожнятовского района, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли три человека и пострадали два человека (из них один ребёнок 2018 года рождения)», — сказано в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области грузовик столкнулся с маршрутным такси. В результате аварии погиб водитель маршрутки и три пассажира.

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