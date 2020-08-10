Уфа, , 10:49 — REGNUM Въезд передвижных зоопарков на территорию Башкирии намерен запретить глава региона Радий Хабиров. Об этом 10 августа он сообщил на совещании в республиканском правительстве.

Радий Хабиров поручил изучить этот вопрос, а также подготовить предложения по запрету работы передвижных зоопарков в Башкирии.

Глава региона сообщил, что на федеральном уровне также постоянно поднимается вопрос по запрету передвижных зоопарков, поскольку животным там очень плохо.

Радий Хабиров также поручил начать работу по созданию большого стационарного зоопарка в Уфе, в котором животным будет комфортно.

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