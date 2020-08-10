Чита, , 10:38 — REGNUM Власти Забайкальского края весьма пристально следят за территориями, на которых после продолжительных ливней начались подтопления. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы забайкальского губернатора, опубликованного сегодня, 10 августа.

«Подтапливаются территории — прошу оперативно реагировать. В случае имущественного ущерба — фиксировать, организовывать выплаты и восстановление», — заявил глава региона Александр Осипов.

По его словам, власти готовы к возможному ухудшению ситуации из-за осадков. В Чите организовано оповещение жителей частного сектора и дачников. Также в районе развёрнуты два пункта временного размещения граждан. Они действуют на лыжной базе «Березка» (50 мест) и средней школе N11 (30 мест).

Как уже сообщало ИА REGNUM паводковая обстановка в Забайкальском крае значительно осложнилась из-за непрекращающихся проливных дождей. Выход воды на проезжую часть зафиксирован на 119 километре автодороги Нерчинск-Шоноктуй и 25 километре дороги Шелопугино-Балей.

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