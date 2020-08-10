Томск, , 10:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали три лесных пожара на площади 210,3 га — в Александровском, Верхнекетском и Колпашевском лесничествах. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в администрации региона.

По состоянию на 10 августа локализовано три лесных пожара (68,6 га) в Верхнекетском и Улу-Юльском лесничествах. По три очага действуют в Васюганском и Каргасокском лесничествах, один — в Александровском. Общая площадь действующих пожаров — 1,1 тыс. га.

На землях лесного фонда региона установился высокий класс пожарной опасности — 3,8.

Всего в Томской области с начала 2020 года ликвидировали 152 лесных пожара на общей площади 3,3 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области введён особый противопожарный режим.

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