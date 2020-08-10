Сочи, Краснодарский край, , 10:30 — REGNUM Пожар зафиксирован на территории Сочинского национального парка, по данным на 00:00 мск 10 августа, об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

"Один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 1 га (Краснодарский край — ФГБУ «Сочинский национальный парк»)», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю на утро 10 августа, в регионе зарегистрировано шесть случаев загорания сухой растительности, лесных пожаров за сутки не регистрировалось. На территории региона в 43 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим, в двух муниципальных образованиях установлен пятый класс пожарной опасности. В 31 МО — четвёртый класс пожарной опасности.