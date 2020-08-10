село Новая Заря, , 10:29 — REGNUM В Забайкальском крае с 8 августа 2020 г. безуспешно разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика. Как сообщает сегодня, 10 августа, региональное СУ СК РФ, это обстоятельство стало поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По данным следствия, 8 августа 2020 года восьмилетний Диамид Макаров ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся.

В Ононский район направлены следователи-криминалисты следственного управления для помощи местным следователям в производстве расследования. Организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники полиции, волонтёры, работники органов местного самоуправления.

Как уже сообщало ИА REGNUM в Бурятии организованы поиски пятилетней девочки, пропавшей в Забайкальском крае 26 июня: ребёнок предположительно утонул на реке Хилок.

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