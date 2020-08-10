Могадишо, , 10:36 — REGNUM В результате нападения боевиков на военную базу в столице Сомали, Могадишо, погибли по меньшей мере восемь человек и еще 14 получили ранения. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на сообщения официальных лиц.

Чиновники сообщили, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался недалеко от недавно открытого стадиона Варта-Набада в Могадишо. Чрезвычайно громкий взрыв был слышен 8 августа по всему городу. Стадион был открыт в июне и считался символом восстановления страны после многолетнего конфликта.

Исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за нападение. Члены группировки регулярно совершают атаки, направленные против сил безопасности и должностных лиц, отмечают журналисты.

«Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группа исламистских боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведет повстанческую деятельность уже более 10 лет. Группировка была вытеснена из столицы в 2011 году, но до сих пор контролирует некоторые районы страны.