Киев, 10 августа 2020, 10:34 — REGNUM Группа депутатов Верховной рады обратилась к властям Белоруссии в связи с событиями в стране. Документ опубликовала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук 10 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Парламентарии выразили беспокойство и свою поддержку народу Белоруссии в его праве избирать представительные органы власти.
Депутаты считают, что протесты и беспорядки в Белоруссии вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях в ходе избирательной кампании.
Отметим, Кравчук не назвала точного числа депутатов, подписавших данное обращение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Белоруссию к сдержанности, отметив, что он лично заинтересован в независимости и стабильности соседней страны.
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