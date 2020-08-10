Киев, , 10:34 — REGNUM Группа депутатов Верховной рады обратилась к властям Белоруссии в связи с событиями в стране. Документ опубликовала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук 10 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Парламентарии выразили беспокойство и свою поддержку народу Белоруссии в его праве избирать представительные органы власти.

«Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам. Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека», — сказано в документе.

Депутаты считают, что протесты и беспорядки в Белоруссии вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях в ходе избирательной кампании.

«От открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Белоруссии, но и сохранение и укрепление её суверенитета, последующее признание результатов выборов мировым сообществом», — подчеркнули авторы обращения.

Отметим, Кравчук не назвала точного числа депутатов, подписавших данное обращение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Белоруссию к сдержанности, отметив, что он лично заинтересован в независимости и стабильности соседней страны.

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