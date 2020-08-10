Чита, , 10:20 — REGNUM Паводковая обстановка в Забайкальском крае значительно осложнилась из-за непрекращающихся проливных дождей. Как сообщает сегодня, 10 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, повышение воды в реках затруднило проезд по участкам региональных дорог Нерчинск-Шоноктуй и Шелопугино-Балей.

«Выход воды на проезжую часть зафиксирован на 119 километре автодороги Нерчинск-Шоноктуй и 25 километре дороги Шелопугино-Балей. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут, например, проехать в Шелопугино можно через Сретенск из Нерчинска, также ‑ и в обратном направлении», — поясняют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, продолжительные ливни значительно осложнили паводковую обстановку в Забайкальском крае в начале августа. Подъёмы уровней воды отмечаются на реках Кыринского, Ононского, Улетовского, Читинского, Могочинского и Агинского районов края.

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