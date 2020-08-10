Саратов, , 11:26 — REGNUM В Саратове жертвами пожара в многоквартирном доме стали два человека, один пострадавший, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Возгорание в квартире четырехэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе в Саратове произошло 9 августа в дневное время. Соседи заметили дым, идущий из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже. Пожарные, прибывшие на место, локализовали задымление и возгорание. В ходе осмотра квартиры были обнаружены тела 63-летнего хозяина и его 33-летней гостьи. Еще одного пострадавшего удалось спасти, личность мужчины устанавливается, так как его в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

На телах погибших при внешнем осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Назначена судмедэкспертиза с целью установления точной причины гибели мужчины и женщины. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа в селе Полчаниновка Татищевского района Саратовской области произошел пожар в частном деревянном доме. Из горящего строения 15-летний подросток спас односельчанку.

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